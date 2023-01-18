Цены на нефть резко выросли

Стоимость нефти марки Brent продемонстрировала рост до $87 за баррель впервые с 3 января. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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По состоянию на 08:53 мск цена Brent повышалась на 1,26%, до $87 за баррель. В 9:03 мск стоимость марки была на этом же уровне. Вместе с тем фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года увеличился на 1,48%, до $81,64 за баррель

Ранее «Известия», ссылаясь на «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора», сообщили, что Россия в несколько раз уменьшила морские поставки нефти западным странам. Отгрузку топлива из крупнейших портов перенаправили на Восток. В декабре 2021 года из Приморска и Усть-Луги углеводороды шли в страны ЕС. Через год ситуация кардинально изменилась – поставки были существенно сокращены. Вместе с тем на рынке зафиксирован рост объема завоза в такие страны, как Турция, Египет, Индия и Китай.

Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.