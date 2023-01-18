В Европе назвали альтернативу российскому газу

Евросоюз (ЕС) по-прежнему получает некоторое количество газа из России, но способен заменить его энергией из возобновляемых источников. Такую альтернативу назвала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума.

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В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента. Странам удается замещать поставки из РФ, в первую очередь за счет США и Норвегии, не прибегая к отключениям электроэнергии. Глава ЕК также сообщила, что за восемь месяцев 2022 года Россия сократила экспорт в ЕС на 80 процентов, писали РИА Новости.