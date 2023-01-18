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1 час назад

В Европе назвали альтернативу российскому газу

Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) по-прежнему получает некоторое количество газа из России, но способен заменить его энергией из возобновляемых источников. Такую альтернативу назвала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума.

В Европе назвали альтернативу российскому газу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента. Странам удается замещать поставки из РФ, в первую очередь за счет США и Норвегии, не прибегая к отключениям электроэнергии. Глава ЕК также сообщила, что за восемь месяцев 2022 года Россия сократила экспорт в ЕС на 80 процентов, писали РИА Новости.

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По данным «Газпрома», по итогам года экспорт трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья сократился в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров в год, даже с учетом роста поставок в Китай на пять миллиардов кубометров. Эксперты ожидают, что в 2023 году поставки сократятся еще на треть, причем именно за счет европейских стран.

Рынки,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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