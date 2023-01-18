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1 час назад

Шольц объявил о независимости Германии от российских газа и нефти

Елена Прошина

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц объявил о независимости его страны от газа и нефти из России. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Шольц объявил о независимости Германии от российских газа и нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Германия заключила договоры с новыми партнёрами.

«Германия в течение нескольких месяцев сделала себя полностью независимой от российских нефти, газа и угля. Энергобезопасность на эту зиму обеспечена благодаря заполненным газохранилищам, более высокой энергоэффективности и европейской солидарности», – сказал канцлер.

Шольц также напомнил, что Германия уже открыла два мобильных терминала для сжиженного природного газа, а ещё две такие установки планируется открыть в ближайшие месяцы. Суммарная мощность четырёх терминалов составит 33 миллиарда кубометров газа в год.

Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу

Ранее Олаф Шольц заявил, что для завершения конфликта на Украине «российская агрессия должна потерпеть неудачу».

Рынки,Олаф Шольц,
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