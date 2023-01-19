В Центробанке назвали причину ослабления рубля

«Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снижался и составил 37,7 миллиарда рублей, что на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер. Снижение предложения иностранной валюты со стороны крупнейших компаний-экспортеров происходило на фоне нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта», — говорится в тексте.