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2 часа назад

В Центробанке назвали причину ослабления рубля

Елена Прошина

Ослабление рубля в декабре 2022 года произошло из-за снижения объемов продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров и роста спроса среди отдельных участников торгов. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ.

В Центробанке назвали причину ослабления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с 15 по 21 декабря рубль снизился относительно доллара и евро на 10,94 и 10,66%, юаня — на 9,97%.

Среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших компаний-экспортеров сократились на 6% по сравнению с ноябрем за счет снижения торгов в нефтегазовом секторе.

«Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снижался и составил 37,7 миллиарда рублей, что на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер. Снижение предложения иностранной валюты со стороны крупнейших компаний-экспортеров происходило на фоне нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта», — говорится в тексте.

Кроме того во второй половине декабре были зафиксированы рост спроса на «токсичную» валюту со стороны отдельных участников торгов и ускорение процесса конвертации валютных депозитов в рублевые, подчеркнули в ЦБ.

Рынки,Банк России,
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