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2 часа назад

Bloomberg: США отказались снижать потолок цен на российскую нефть

Ura.Ru

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, ранее принятого Евросоюзом и странами G7. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источники.

США отказались снижать потолок цен на российскую нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Администрация [президента США Джо] Байдена склонна выступать против любых шагов по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти», — пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. Как пояснил собеседник издания, таким образом Соединенные Штаты выступили против инициативы Польши и Эстонии о снижении предельной цены на нефть из России с целью снизить доходы Москвы.

Потолок цен на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель был введен в действие странами G7 и Евросоюзом 5 декабря. Ряд стран, включая Польшу и Эстонию, выступал за ужесточение ограничительной меры. Свое разочарование установленным потолком цен выражал и президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не будут продавать нефть странам, придерживающимся ограничения цен на топливо из России.

Рынки,Владимир Зеленский,ЕС,
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