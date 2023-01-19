США отказались снижать потолок цен на российскую нефть

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, ранее принятого Евросоюзом и странами G7. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Администрация [президента США Джо] Байдена склонна выступать против любых шагов по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти», — пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. Как пояснил собеседник издания, таким образом Соединенные Штаты выступили против инициативы Польши и Эстонии о снижении предельной цены на нефть из России с целью снизить доходы Москвы.

Потолок цен на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель был введен в действие странами G7 и Евросоюзом 5 декабря. Ряд стран, включая Польшу и Эстонию, выступал за ужесточение ограничительной меры. Свое разочарование установленным потолком цен выражал и президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не будут продавать нефть странам, придерживающимся ограничения цен на топливо из России.