Экономисты оценили шансы замены доллара другой валютой-гегемоном

Экономисты банка Credit Suisse усомнились в вероятности появления новой мировой валюты-гегемона, так как для этого требуется большое доверие каждой из стран. Эксперты рассмотрели сценарии для финансовой системы при постепенной утрате позиций долларом. Данные доклада компании приводит РБК.

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Понижению позиций доллара, по мнению экспертов, будут способствовать распространение плавающих курсов валют, желание центральных банков снизить санкционные риски, а также доступность валютных своп-линий между центробанками.

Итогом станет то, что мировая финансовая система окажется более многополярной. Однако даже при этом доллар не утратит свое преобладающее значение.

Отмечается, что доллароцентричную монетарную систему давно критикуют финансовые власти, причем как со стороны развитых, так и со стороны развивающихся стран.

Нынешнюю ситуацию экономисты сравнивают с той, что сложилась в 1970-е годы, когда доверие к доллару пошатнулось на фоне его резкого ослабления из-за роста инфляции и отказа США от золотого стандарта. Кроме того, отмечается ухудшение геополитического климата, который всегда оказывал существенное влияние на финансовую систему.