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2 часа назад

Цены на газ в Европе ускорили темпы роста

Елена Прошина

Стоимость февральских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе достигла 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе ускорили темпы роста
Фото: ТАССТАСС

На открытии торгов газ в Европе стоил 672,7 доллара. Но уже к 18:59 по московскому времени цена выросла на 10,7%, достигнув 750,3 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что 17 января стоимость газа в Европе впервые за 16 месяцев опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Предполагается, что цены на топливо в странах ЕС снижались на фоне теплой погоды, сильного ветра, который позволяет вырабатывать энергию с помощью ветряных электростанций, и достаточных запасов в подземных газохранилищах.

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