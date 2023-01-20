Цены на газ в Европе ускорили темпы роста

Стоимость февральских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе достигла 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
На открытии торгов газ в Европе стоил 672,7 доллара. Но уже к 18:59 по московскому времени цена выросла на 10,7%, достигнув 750,3 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, что 17 января стоимость газа в Европе впервые за 16 месяцев опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Предполагается, что цены на топливо в странах ЕС снижались на фоне теплой погоды, сильного ветра, который позволяет вырабатывать энергию с помощью ветряных электростанций, и достаточных запасов в подземных газохранилищах.