Цены на газ в Европе ускорили темпы роста

Стоимость февральских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе достигла 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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На открытии торгов газ в Европе стоил 672,7 доллара. Но уже к 18:59 по московскому времени цена выросла на 10,7%, достигнув 750,3 долларов за тысячу кубометров.