Стоимость поставок газа из России в Китай выросла

Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2022 году составила 3,98 миллиарда долларов — она увеличилась в 2,63 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

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По данным ведомства, за декабрь уровень поставок российского трубопроводного газа в Китай составил 434,38 миллиона долларов — сумма уменьшилась на 3,3 процента по сравнению с ноябрем.

Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место занимает Туркмения (поставки из этой страны в КНР составили 10,25 миллиарда долларов), второе место — Россия, третье — Мьянма, Казахстан и Узбекистан. Поставки трубопроводного газа из России в республику в 2021 году выросли в 2,54 раза, превысив 7,53 миллиона тонн.