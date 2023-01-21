WSJ заявила о начавшейся «охоте» за морской добычей нефти

В настоящее время задействованы практически все установки для морского бурения. Это обусловлено ростом потребности в энергоносителях, повышением стоимости топлива, пишет The Wall Street Journal.

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Автор статьи отметил, что в декабре 2022 года из 600 доступных для аренды буровых установок были задействованы примерно 90%. Он добавил, что в конце 2017 года этот показатель достигал лишь 63%.

По его данным, бенефициарами сложившейся на рынке энергоресурсов ситуации оказались компании Transocean, Valaris, Noble, сдающие буровые установки в аренду и обслуживающие их.

Нефтяные компании платили им два года назад менее $200 тыс. ежедневно за аренду буровых нефтяных установок. Год назад стоимость выросла до $300 тыс., в начале 2023 года — превысила $400 тыс., уточняет обозреватель.

«За последние полтора года все снова начали бурить на шельфе, желают использовать самые эффективные буровые установки», - пояснил исполнительный директор Noble Роберт Эйфлер.