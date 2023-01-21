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1 час назад

Биткоин резко вырос

Lenta.ru

Курс биткоина в ходе торгов 21 января вырос более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Биткоин резко вырос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным на 13:14 по московскому времени, стоимость биткоина после резкого роста составила 23 306 долларов. Таким образом, самая известная криптовалюта подорожала более чем на 10 процентов. На момент написания материала стоимость криптовалюты опустилась до 22 684 долларов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил, что курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов. Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3 процента, с начала года — на 27 процентов.

Рынки,Владимир Григорьев,
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