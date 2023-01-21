Биткоин резко вырос

Курс биткоина в ходе торгов 21 января вырос более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным на 13:14 по московскому времени, стоимость биткоина после резкого роста составила 23 306 долларов. Таким образом, самая известная криптовалюта подорожала более чем на 10 процентов. На момент написания материала стоимость криптовалюты опустилась до 22 684 долларов.