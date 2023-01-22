Рубль снова настроен на рост и может укрепиться к доллару

Весь январь рубль чувствует себя довольно хорошо. Укрепление против основных валют началось сразу после новогодних праздников.

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"Это связано с тем, что с 13 января ЦБ и Минфин России по обновленному бюджетному правилу начали продавать валюту для компенсации нефтегазовых доходов", - рассказал "Российской газете" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дополнительную поддержку, по его словам, рубль получил от продажи накопленной валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Курс доллара снижался до 67,08 рубля, курс евро - до 72,44 рубля, курс юаня - до 9,97 рубля.

"Минфин будет ежедневно продавать юань в эквиваленте 3,2 млрд рублей до 6 февраля. При снижении основных торговых объемов Центробанк способен вызывать качели в начале основной торговой сессии. Если предложение валюты от экспортеров увеличится, то рублевые пары могут в моменте показать ценовые колебания на 2-3% в пользу рубля", - отметил эксперт.

Владислав Антонов напомнил, что в конце 2022 года власти Китая объявили о снятии антиковидных ограничений. В связи с этим участники рынка ожидают повышения спроса на нефть в стране, что приведет к удорожанию нефти на мировом рынке. А тут запускается связь: восстановление цен на нефть будет повышать валютную выручку экспортеров и поддерживать рубль.

Учитывая нарастание бюджетного дефицита и приближение пика налоговых платежей (25 января), на валютном рынке соблюдается баланс между спросом и предложением. До конца января вряд ли что-то изменится.