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34 минуты назад

Financial Times: Бразилия и Аргентина создадут общую валюту

Вечерняя Москваиещё 3

Бразилия и Аргентина в скором времени объявят о создании единой валюты. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает газета Financial Times.

СМИ: Бразилия и Аргентина создадут общую валюту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сначала внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать sur, может помочь стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара.

Оба государства начнут изучать необходимые параметры для перехода на единую валюту, подтвердил изданию аргентинский министр экономики Серхио Масса. Более того, в будущем к общей валюте предложат присоединиться и прочим странам Латинской Америки.

Аналитики крупного датского банка опубликовали ежегодный экономический прогноз на будущий год. Им уже удавалось с четкостью предсказать кризис в США, отказ моды на экологию, гонку вооружений и другие сценарии.

«Вечерняя Москва» узнала, чего ждать от 2023 года. Так, на конференции в Астане лидеры стран ОПЕК, материкового Китая, Гонконга, Индии, Бразилии, Пакистана, южно-азиатских государств и десятков стран — членов Африканского союза соберутся, чтобы создать новую резервную валюту.

Рынки,ОПЕК,
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