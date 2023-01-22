Бразилия и Аргентина объявят о работе над созданием единой валюты

Бразилия и Аргентина на этой неделе планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщают СМИ.

Как пишет Financial Times, на саммите в Буэнос-Айресе будет обсуждаться план того, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США.

«(Две крупнейших экономики Латинской Америки) примут решение о начале изучения параметров, необходимых для создания единой валюты, которые включают в себя все: от налоговых вопросов до размеров экономики и роли центральных банков», – сообщил министр экономики Аргентины Серджио Масса.

Обе страны обсуждали эту идею еще в 2019 году, но тогда их не поддержал центральный банк Бразилии.

По данным издания, Аргентина и Бразилия планируют пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к их плану.