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22 января

СМИ: Бразилия и Аргентина намерены объявить о работе над созданием единой валюты

Деловая газета "Взгляд"

Бразилия и Аргентина на этой неделе планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщают СМИ.

Бразилия и Аргентина объявят о работе над созданием единой валюты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет Financial Times, на саммите в Буэнос-Айресе будет обсуждаться план того, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США.

«(Две крупнейших экономики Латинской Америки) примут решение о начале изучения параметров, необходимых для создания единой валюты, которые включают в себя все: от налоговых вопросов до размеров экономики и роли центральных банков», – сообщил министр экономики Аргентины Серджио Масса.

Обе страны обсуждали эту идею еще в 2019 году, но тогда их не поддержал центральный банк Бразилии.

По данным издания, Аргентина и Бразилия планируют пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к их плану.

Ранее Бразилия и Уругвай отказались от взаимных расчетов в долларах

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