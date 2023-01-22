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1 час назад

FT: Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем месторождении до октября 2024 года

Газета.Ruиещё 1

Статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф заявил в интервью Financial Times, что власти страны планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене.

FT: Нидерланды приостановят добычу газа на крупнейшем месторождении
Фото: UnsplashUnsplash

Вейлбриф отметил, что для властей более предпочтительно закрытие данного месторождения в 2023 году, но эксплуатацию, возможно, придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозы землетрясений. При этом, как отмечается в статье, с 1980-х годов в данном районе фиксируются ежегодно до 100 подземных толчков, в том числе магнитудой до 3,6.

По словам статс-секретаря, Нидерланды не столкнутся с дефицитом газа после закрытия Гронингенского месторождения, так как страной уже были заключены сделки об импорте газа из США, Норвегии и Катара.

Кроме того, как добавил политик, потребление газа в 2022 году в этом государстве сократилось на 22% по сравнению с предыдущим годом.

В июне агентство Bloomberg сообщало, что в Нидерландах, где находится крупнейшее газовое месторождение ЕС — Гронинген, могут отказаться от его закрытия.

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