В Швейцарии озвучили позицию по передаче Украине активов России

Передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы гарантированное швейцарской конституцией право собственности. Об этом заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелан, передает RT.

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Во время интервью местные журналисты поинтересовались у политика, что он думает об идее передать Киеву российские финансы, замороженные в Швейцарской конфедерации.

Политик ответил, что в Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Поэтому подобная передача финансов будет незаконной.

«Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — сказал Пармелан.

Министр добавил, что даже США, выступившие с этой идеей, еще не приняли никакого решения.