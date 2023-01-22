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1 час назад

В Швейцарии озвучили позицию по передаче Украине активов России

Майк Габриелян

Передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы гарантированное швейцарской конституцией право собственности. Об этом заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелан, передает RT.

В Швейцарии озвучили позицию по передаче Украине активов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время интервью местные журналисты поинтересовались у политика, что он думает об идее передать Киеву российские финансы, замороженные в Швейцарской конфедерации.

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Политик ответил, что в Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Поэтому подобная передача финансов будет незаконной.

«Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — сказал Пармелан.

Министр добавил, что даже США, выступившие с этой идеей, еще не приняли никакого решения.

Ранее высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что руководство ЕС не решило, каким образом оно может конфисковать замороженные активы России.

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