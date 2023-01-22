В Швейцарии озвучили позицию по передаче Украине активов России

Передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы гарантированное швейцарской конституцией право собственности. Об этом заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелан, передает RT.
Во время интервью местные журналисты поинтересовались у политика, что он думает об идее передать Киеву российские финансы, замороженные в Швейцарской конфедерации.
Политик ответил, что в Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Поэтому подобная передача финансов будет незаконной.
«Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — сказал Пармелан.
Министр добавил, что даже США, выступившие с этой идеей, еще не приняли никакого решения.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что руководство ЕС не решило, каким образом оно может конфисковать замороженные активы России.