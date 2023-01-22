Названа цена отказа Германии от российского газа

Германия смогла сократить потребление газа на 14 процентов и снизить цены на топливо. Но теперь страна сталкивается с зависимостью от СПГ, недостаточными запасами газа в Норвегии и Нидерландах и с возвращением к углю. Такую цену отказа ФРГ от российского газа назвал Bloomberg.

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В Германии вряд ли будет нехватка газа в ближайшие месяцы, хотя до начала спецоперации на Украине страна наполовину зависела от российских поставок, пишет издание. Спасением для ФРГ оказались СПГ, газ из Норвегии и Нидерландов, уголь, а также мягкая погода.

Крупнейшая экономика Европы не получала поставок из России с сентября. В настоящее время Норвегия является крупнейшим поставщиком природного газа в Германию с долей в 33 процента. Однако большая часть была добыта на газовом месторождении Гронинген, которое планируется закрыть в 2024 году.