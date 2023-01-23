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25 минут назад

Поставки российской нефти упали после недели роста

Lenta.ru

В последнюю неделю поставки российской нефти за рубеж упали на 22 процента (до 2,98 миллиона баррелей в сутки), причем в основном за счет тихоокеанских портов. Таким образом, большая часть роста экспорта, зафиксированного за предыдущий период, была утеряна. Об этом со ссылкой на данные мониторинга судов сообщает Bloomberg.

Поставки российской нефти упали после недели роста
Фото: 

Арктический и черноморский экспорт также несколько сократился, а поставки из портов Балтийского моря остались на прошлом уровне. Тем не менее в среднем за четыре недели экспорт остается на уровне выше трех миллионов баррелей в сутки, что в среднем соответствует объемам, которые фиксировались во втором полугодии 2022 года.

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Агентство отмечает, что делать выводы относительно недельных поставок надо осторожно, поскольку погода в портах оказывает существенное влияние на объемы. Оценка за месяц позволяет сгладить пики, не влияющие на ситуацию.

При этом продолжают расти поставки российской нефти в неизвестном направлении. За четыре недели до 20 января в среднем пункт назначения был скрыт у 1,08 миллиона баррелей в день.

Скорее всего, предполагают авторы материала, сырье окажется в Индии или Китае. Турция, которая в первой половине прошлого года резко увеличила закупки российской нефти, сократила их в десять раз, до уровня февраля 2022 года.

Потолок на морские поставки российской нефти, принятый странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией и вступивший в силу 5 декабря прошлого года, установлен на уровне 60 долларов за баррель. Мера утверждается с целью сохранить поставки российской нефти на мировой рынок и в то же время обрушить нефтяные доходы Москвы, которые она могла бы использовать для продолжения боевых действий. В настоящее время участники соглашения обсуждают снижение потолка, при этом США выступают против, полагая, что и на текущем уровне ограничение работает хорошо.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в правительстве обсуждают изменение принципов расчета цены на нефть, чтобы собирать с отрасли больше налогов. Поводом для этого стала критика президента страны Владимира Путина, который потребовал не допустить потерь бюджета из-за снижения цен на российское сырье.

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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