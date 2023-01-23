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24 минуты назад

Названа причина сокращения поставок газа из США в Европу

Lenta.ru

Сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу обусловлено исключительно экономическими причинами, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Названа причина сокращения поставок газа из США в Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что США начали перенаправлять потоки газа из Европы в Азию, где выгоднее продавать топливо. По данным Platts, за 20 дней января около 64 процентов экспортированных из США грузов СПГ направлялось в Европу против 70 процентов в среднем в четвертом квартале 2022 года. Доля поставок в Азию увеличилась с 22 до 29 процентов.

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Причины перенаправления СПГ в Азию

По словам аналитика, конец декабря и январь — это тот период, когда цены на газ в Европе снизились до такого уровня, что оказались меньше, чем в Азии. Компании убедились, что это довольно устойчивый тренд и переориентировали поставки на Азию.

Эта ситуация показывает, что направления американского СПГ в Европу по политическим причинам нет и не будет, считает Юшков.

«Американцам выгодно, чтобы в Европе был дефицит, чтобы цены держались высокие, чтобы СПГ из США продавался по высоким ценам. Все эти разговоры о том, что мы направим газ, чтобы помочь Европе отказаться от российского газа — это полная ерунда», — высказался он.

Закупки газа Европой

Цены на газ в Европе держатся на относительно низком уровне — в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров, обратил внимание аналитик. И наблюдается устойчивая тенденция к тому, чтобы они не росли.

«Понятно, что в Европе очень теплая зима, естественно, на отопление тратится мало энергии, а, значит, расход газа из подземных хранилищ небольшой, ветра хорошие дуют, и они там несколько раз обновили уже исторические рекорды по выработке электроэнергии на ветряных электростанциях в целом по Европе, в Германии в частности», — поделился Юшков.

Именно поэтому, по его словам, газа в Европе остается много, и закупать его в рамках подготовки к следующему отопительному сезону нужно будет в меньших объемах.

«Это всех успокаивает, и цены держатся на относительно низком уровне», — подытожил аналитик.

К середине января спотовые цены на СПГ в Азии превысили европейские. При этом пока разница не так велика, чтобы спровоцировать масштабный отток, учитывая необходимость платить за проход через Панамский канал в случае экспорта из США в Азию, а также дефицит танкеров в Тихоокеанском бассейне.

Поставки российской нефти упали после недели роста

В прошлом году США были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу (38,9 миллиона тонн), Россия была на втором месте. Евросоюз смог полностью преодолеть энергетическую зависимость от России, заявил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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