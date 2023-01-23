Контейнерный рынок России в снизился на 15,6%

Согласно данным транспортной группы Fesco, контейнерный рынок России снизился на 15,6% по итогам 2022 года. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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Отмечается, что импорт сократился до 2,107 миллиона TEU, на 12%. Экспорт упал ещё значительнее – на 25%, до 1,529 миллиона TEU. Снижение затронуло и транзитные перевозки, которые снизились на 23%, до 750 тысяч TEU.

«По итогам декабря 2022 года рынок сократился на 19% по сравнению с декабрем 2021 года, до 486,3 тысяч TEU», – отметили в Fesco.

При этом в декабре 2022 года импортные перевозки выросли на 9,1%, а экспорт упал на 39%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Ключевой рост в этом временном отрезке показали отправки через порты Дальнего Востока.

«Перевалка через порты Дальнего Востока выросла на 5%, ограничивающим фактором для дальнейшего роста стали инфраструктурные ограничения», – сообщили в компании.

Там также отметили значительное падение транзитных перевозок – они сократились на 28%.

«Единственным транзитным рынком с положительной динамикой остается направление Азия-Средняя Азия за счет перевозок из Республики Корея в Узбекистан», – добавили в компании.

Внутренние перевозки в декабре также стали ниже на 6%.

В компании отметили, что главным событием, которое повлияло на показатели контейнерного рынка по итогам прошлого года, стал переток грузов из портов Северо-Западного региона на Дальний Восток. По словам аналитиков Fesco, несмотря на общее падение контейнерного рынка во второй половине 2022 года, сейчас началась стадия активного восстановления, так как в сфере стали появляться новые грузопотоки и сервисы.