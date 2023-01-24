Российские пользователи Binance жалуются на блокировку аккаунтов

Первая в мире по популярности и оборотам криптобиржа Binance, которую в России часто принято называть просто «Бинанс», заявила о резком ограничении операций — до 10 тысяч евро — для держателей российских счетов еще весной прошлого года. На меньшие суммы, если в их происхождении и неподсанкционности сомнений не было, ограничения вроде как не распространялись. Но в последние несколько дней появилось множество сообщений и об их блокировке.
19 января в мессенджере Telegram появился чат, в котором сейчас состоят более 700 человек, которые обсуждают сложившуюся ситуацию. Она бывает разной. Кому-то удается вывести средства, хотя для любых других операций аккаунт заблокирован. Но большинство жалуются на то, что даже это не получается и очень сложно связаться со службой поддержки для прояснения ситуации, поскольку на вопросы отвечает бот. А когда это удается, то криптобиржа обещает внести ясность в течение 30 дней.
Вот что рассказывает пользователь Binance Олег Зверев:
«Моему аккаунту на Binance чуть меньше двух лет. Работал активно: переводил деньги между разными площадками, в том числе российскими, а также теми, которые под санкциями США. Пару дней назад вывел оставшиеся деньги с Binance на случай блокировки, посмотрел, что все нормально, никаких блокировок нет, и сегодня решил своему другу перевести деньги в другую страну через крипту. Купил USDT, хотел ему отправить. Тестовый платеж в размере десяти долларов прошел, а второй застрял. Я сразу вспомнил, что месяц назад переводил десять долларов на платформу Bitzlato».
Действительно, весьма вероятно, что начало жестких блокировок Binance связано именно с тем, что в прошлый вторник был арестован мажоритарный акционер и соучредитель криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легкодымов. Американский Минфин сообщил, что эта платформа связана с отмыванием денег и незаконными финансами в России.
Для россиян сейчас в той или иной степени рискованны любые операции с криптовалютой, которые проводятся через централизованные площадки, указывает управляющий партнер казахстанской юридической фирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян:
Саркис Дарбинян, управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center: «То, что сейчас происходит с Binance и рядом других бирж, связано с делом Bitzlato. Но в целом мы понимаем, что пользоваться иностранными биржами после девятого пакета санкций стало сложно, речь идет про любые централизованные биржи. Тем не менее есть множество возможностей хранить и обменивать крипту, минуя эти централизованные биржи. Это хранить крипту на некастодиальных криптокошельках, на так называемых холодных кошельках, или использовать обменники, в том числе те, которые мониторятся посредством сервиса BestChange для обмена крипты на фиатные деньги».
Согласно сообщениям Bloomberg годичной давности, к началу прошлого февраля россияне купили криптовалюту на сумму более 200 млрд долларов. Можно предположить, что за 2022 год эта сумма оказалась меньше. Раньше российские покупатели цифровых денег использовали криптовалюту как объект инвестиций, а за последний год — больше как инструмент для трансграничных денежных переводов. Кроме того, за этот период стоимость большинства основных криптовалют снизилась в разы.