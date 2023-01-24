Российские пользователи Binance жалуются на блокировку аккаунтов

Первая в мире по популярности и оборотам криптобиржа Binance, которую в России часто принято называть просто «Бинанс», заявила о резком ограничении операций — до 10 тысяч евро — для держателей российских счетов еще весной прошлого года. На меньшие суммы, если в их происхождении и неподсанкционности сомнений не было, ограничения вроде как не распространялись. Но в последние несколько дней появилось множество сообщений и об их блокировке.

Фото: Zuma/ТАСС Zuma/ТАСС

19 января в мессенджере Telegram появился чат, в котором сейчас состоят более 700 человек, которые обсуждают сложившуюся ситуацию. Она бывает разной. Кому-то удается вывести средства, хотя для любых других операций аккаунт заблокирован. Но большинство жалуются на то, что даже это не получается и очень сложно связаться со службой поддержки для прояснения ситуации, поскольку на вопросы отвечает бот. А когда это удается, то криптобиржа обещает внести ясность в течение 30 дней.

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Вот что рассказывает пользователь Binance Олег Зверев:

«Моему аккаунту на Binance чуть меньше двух лет. Работал активно: переводил деньги между разными площадками, в том числе российскими, а также теми, которые под санкциями США. Пару дней назад вывел оставшиеся деньги с Binance на случай блокировки, посмотрел, что все нормально, никаких блокировок нет, и сегодня решил своему другу перевести деньги в другую страну через крипту. Купил USDT, хотел ему отправить. Тестовый платеж в размере десяти долларов прошел, а второй застрял. Я сразу вспомнил, что месяц назад переводил десять долларов на платформу Bitzlato».

Действительно, весьма вероятно, что начало жестких блокировок Binance связано именно с тем, что в прошлый вторник был арестован мажоритарный акционер и соучредитель криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легкодымов. Американский Минфин сообщил, что эта платформа связана с отмыванием денег и незаконными финансами в России.

Для россиян сейчас в той или иной степени рискованны любые операции с криптовалютой, которые проводятся через централизованные площадки, указывает управляющий партнер казахстанской юридической фирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян:

Саркис Дарбинян, управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center: «То, что сейчас происходит с Binance и рядом других бирж, связано с делом Bitzlato. Но в целом мы понимаем, что пользоваться иностранными биржами после девятого пакета санкций стало сложно, речь идет про любые централизованные биржи. Тем не менее есть множество возможностей хранить и обменивать крипту, минуя эти централизованные биржи. Это хранить крипту на некастодиальных криптокошельках, на так называемых холодных кошельках, или использовать обменники, в том числе те, которые мониторятся посредством сервиса BestChange для обмена крипты на фиатные деньги».