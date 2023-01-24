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1 час назад

Продажи водки в России в 2022 году выросли почти на шесть процентов

Вечерняя Москваиещё 1

Розничные продажи водки в России за прошлый год составили 76,2 миллиона декалитров (дал), что на 5,9 процента больше, чем в 2021 году. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Росалкогольрегулирование.

Продажи игристых и шампанских вин увеличились на 8,6 процента, что составляет около 20 миллионов дал. Наибольшие темпы роста зафиксированы на рынке ликерных вин — в 2,5 раза, до 756 тысяч дал.

Также возросла розничная продажа коньяка на 5,3 процента, то есть до 12,7 миллиона дал. Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов в 2022 году продали на 113,2 миллиона дал, это на 6,8 процента больше, чем в 2021 году, пишет Интерфакс.

С нового года в России вырастет цена на водку

До этого крупный аналитический центр привел данные, согласно которым производство российского алкоголя на фоне западных санкций выросло на 10 процентов за год. «Вечерняя Москва» узнала, какие напитки сейчас делают у нас и в чем их преимущества. По словам одного из экспертов, в этом году доля отечественного алкоголя продолжит увеличиваться, как и число поставок из таких стран, как Белоруссия, Армения, и Турция.

Рынки,Росалкогольрегулирование,
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