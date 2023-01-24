Розничные продажи водки в России за прошлый год составили 76,2 миллиона декалитров (дал), что на 5,9 процента больше, чем в 2021 году. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Росалкогольрегулирование.

Продажи игристых и шампанских вин увеличились на 8,6 процента, что составляет около 20 миллионов дал. Наибольшие темпы роста зафиксированы на рынке ликерных вин — в 2,5 раза, до 756 тысяч дал.

Также возросла розничная продажа коньяка на 5,3 процента, то есть до 12,7 миллиона дал. Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов в 2022 году продали на 113,2 миллиона дал, это на 6,8 процента больше, чем в 2021 году, пишет Интерфакс.