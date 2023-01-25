Захарова: Европа не осознает, что США втягивают ее в большую войну для собственной выгоды

"Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет, - написала она, комментируя слова вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о том, что у Европы нет настоящей внешней политики. - Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним - наличием печатного станка и чернил".