Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в среду.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,36%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.902,00 долл. и сопротивление — на 1.943,80 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,22% и торгуется на отметке 101,45 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,93%, достигнув отметки 23,97 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 0,09%, дойдя до уровня 4,25 долл. за фунт.