США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти

Вашингтон, обещавший наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, до сих пор этого так и не сделал, что свидетельствует о нежелании Белого дома осложнять отношения с Эр-Риядом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

По словам собеседника издания, решение ОПЕК+ повлияло и на сами отношения США и Саудовской Аравии, и на их характер, но они по-прежнему остаются важны. Во многом это связано с большими нефтяными запасами королевства, его влиянием среди мусульманских стран и статуса главного регионального противовеса Ирану.

«Сотрудничество — это не одолжение, которое Вашингтон делает Эр-Рияду. Взаимодействие наших стран способствует продвижению интересов США. Между странами существуют давние связи в сфере безопасности, кроме того Эр-Рияд поддерживает позиции США в Йемене и на Украине», — сказал источник WP.