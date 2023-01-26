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1 час назад

США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти

Елена Прошина

Вашингтон, обещавший наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, до сих пор этого так и не сделал, что свидетельствует о нежелании Белого дома осложнять отношения с Эр-Риядом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

США не смогли наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника издания, решение ОПЕК+ повлияло и на сами отношения США и Саудовской Аравии, и на их характер, но они по-прежнему остаются важны. Во многом это связано с большими нефтяными запасами королевства, его влиянием среди мусульманских стран и статуса главного регионального противовеса Ирану.

«Сотрудничество — это не одолжение, которое Вашингтон делает Эр-Рияду. Взаимодействие наших стран способствует продвижению интересов США. Между странами существуют давние связи в сфере безопасности, кроме того Эр-Рияд поддерживает позиции США в Йемене и на Украине», — сказал источник WP.

При этом в США распространяется мнение, что действия ОПЕК+, углубление отношений с Китаем и деятельность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого Вашингтон обвиняет в убийстве американского журналиста Джамаля Хашкаджи, служат поводом усомниться в надежности Саудовской Аравии.

Рынки,Джамаль Хашкаджи,Джозеф Байден,
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