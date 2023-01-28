Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

«Я думаю, что у нас в течение февраля вряд ли возможен серьезный рост курса, потому что пока торговый баланс России находится в прежнем состоянии, то есть у нас экспорт по-прежнему достаточно большой, импорт существенно сократился, хотя сейчас соотношение меняется — импорт понемногу увеличивается, поэтому доллар и евро могут укрепиться по отношении к рублю», — полагает Григорьев. По его прогнозу, в текущих условиях валюты могут укрепиться максимум в пределах 5 процентов.