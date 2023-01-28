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1 час назад

Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

Lenta.ruиещё 5

Серьезный рост курса доллара и евро по отношению к рублю в феврале вряд ли возможен, однако небольшое укрепление вполне вероятно, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что у нас в течение февраля вряд ли возможен серьезный рост курса, потому что пока торговый баланс России находится в прежнем состоянии, то есть у нас экспорт по-прежнему достаточно большой, импорт существенно сократился, хотя сейчас соотношение меняется — импорт понемногу увеличивается, поэтому доллар и евро могут укрепиться по отношении к рублю», — полагает Григорьев. По его прогнозу, в текущих условиях валюты могут укрепиться максимум в пределах 5 процентов.

Более сильное воздействие на рубль могут оказать какие-то существенные политические, военные, социальные или экономические события, но предсказать их практически нереально, отметил он. В частности, на снижение курсовой стоимости рубля способно повлиять введение потолка цен на дизельное топливо из России, которое сейчас обсуждает Европейский союз.

«Я думаю, что каких-то скачков уж совсем существенных просто власти не допустят, это невыгодно. Под воздействием рыночных факторов рост возможен в пределах 5 процентов, если он, вообще, будет. Если будет более сильный рост, скорее всего, он потом скорректируется», — заключил эксперт.

Евросоюз собирается установить потолок цен на российское дизельное топливо, торгующееся с премией, на уровне 100 долларов за баррель, а на мазут, торгующийся со скидкой, — на уровне 45 долларов.

Ранее доктор экономических наук Николай Кузнецов в разговоре с «Лентой.ру» допустил снижение курса рубля до 74-80 рублей к лету этого года.

Рынки,Николай Кузнецов,Владимир Григорьев,ЕС,
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