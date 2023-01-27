Швейцария не нашла оснований для передачи активов РФ Украине

Государственный секретарь МИДа Швейцарии Лилиан Лэ заявила, что Швейцария уважает права человека и не имеет законных оснований для перевода на Украину замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», – сказала Лилиан Лэ.

Она также добавила, что поиск юридического решения этого вопроса в данный момент ведётся на уровне «Большой семёрки» (G7).