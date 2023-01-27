Три страны выступили за снижение потолка цен на нефть из России

США, страны Евросоюза и Группы семи (G7) начали обсуждение вопроса о пересмотра потолка цен на российские нефтепродукты. В ходе переговоров они намерены определить уровень цен для новых ограничений на нефтепродукты. Об этом сообщает Bloomberg.

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Уточняется, что большинство стран Запада хотят сохранить потолок на уровне 60 долларов, но Эстония, Литва и Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов.

«Хотя ограничение цен показало первые шаги, что оно работает, этого явно недостаточно, и мы должны использовать этот механизм дальше. <...> Поскольку Россия планирует новые нападения на Украину, крайне важно оказать более сильное давление на российскую экономику и лишить ее доходов», – сказано в документе, который попал в распоряжение Bloomberg.

Уточняется, что изначально Евросоюз собирался пересматривать предельный уровень цен каждые два месяца. Таким образом, первый пересмотр должен был состояться в ещё в начале января. Однако США и их союзники решили подождать до марта, а пока сохранить порог на уровне 60 долларов – по их мнению, новый механизм для ограничения цен уже работает и приносит результаты.