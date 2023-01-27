Три страны выступили за снижение потолка цен на нефть из России

США, страны Евросоюза и Группы семи (G7) начали обсуждение вопроса о пересмотра потолка цен на российские нефтепродукты. В ходе переговоров они намерены определить уровень цен для новых ограничений на нефтепродукты. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что большинство стран Запада хотят сохранить потолок на уровне 60 долларов, но Эстония, Литва и Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов.
«Хотя ограничение цен показало первые шаги, что оно работает, этого явно недостаточно, и мы должны использовать этот механизм дальше. <...> Поскольку Россия планирует новые нападения на Украину, крайне важно оказать более сильное давление на российскую экономику и лишить ее доходов», – сказано в документе, который попал в распоряжение Bloomberg.
Уточняется, что изначально Евросоюз собирался пересматривать предельный уровень цен каждые два месяца. Таким образом, первый пересмотр должен был состояться в ещё в начале января. Однако США и их союзники решили подождать до марта, а пока сохранить порог на уровне 60 долларов – по их мнению, новый механизм для ограничения цен уже работает и приносит результаты.
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