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3 часа назад

Bloomberg назвало страну с самыми высокими ценами на репчатый лук

BFM.RU

Bloomberg назвало страну с самыми высокими ценами на репчатый лук. На Филиппинах его стоимость выросла почти до 12 долларов за килограмм. Это в три раза дороже килограмма курицы и на четверть дороже говядины.

Названа страна с самыми высокими ценами на репчатый лук
Фото: UnsplashUnsplash

На Филиппинах, по данным агентства, «не хватает всего, от соли до сахара», лук — один из продуктов, по которым наблюдается дефицит. Его везут из других стран в чемоданах.

Дефицит возник, несмотря на то, что в стране по итогам прошлого года собрали рекордный урожай — около 240 тысяч тонн лука. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, Филиппинам необходимо примерно 20 тысяч тонн лука ежемесячно, пишет агентство со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства страны.

Инфляция в РФ весной временно опустится ниже 4%

Власти обвиняют в росте цен «жадных перекупщиков», которые закупают товар у фермеров и хранят его для повышения спроса.

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