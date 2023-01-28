Названа страна с самыми высокими ценами на репчатый лук

Bloomberg назвало страну с самыми высокими ценами на репчатый лук. На Филиппинах его стоимость выросла почти до 12 долларов за килограмм. Это в три раза дороже килограмма курицы и на четверть дороже говядины.

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На Филиппинах, по данным агентства, «не хватает всего, от соли до сахара», лук — один из продуктов, по которым наблюдается дефицит. Его везут из других стран в чемоданах.

Дефицит возник, несмотря на то, что в стране по итогам прошлого года собрали рекордный урожай — около 240 тысяч тонн лука. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, Филиппинам необходимо примерно 20 тысяч тонн лука ежемесячно, пишет агентство со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства страны.