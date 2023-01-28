Названа страна с самыми высокими ценами на репчатый лук

Репчатый лук на Филиппинах стоит дороже, чем в большинстве стран мира. Цена на него выросла до 650 песо (825 рублей) за килограмм, пишет Bloomberg со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства страны.

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Отмечается, что цена лука в настоящее время превышает стоимость килограмма курицы в три раза.

По данным агентства, на Филиппинах наблюдается значительный дефицит соли, сахара, лука и других необходимых товаров.

Власти страны считают, что проблемы с продовольствием искусственно создают перекупщики. Они скупают продукты у фермеров и хранят на складах с тем, чтобы вызвать повышение спроса.

Фермер Рамон Сильверио рассказал, что продал лук со скидкой в 60–80% из-за отсутствия холодильников. По его словам, через некоторое время он обнаружил его у торговцев по цене в 600 песо (762 рубля) за килограмм.