Курс евро на Мосбирже поднялся до 76 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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В 13:37 по московскому времени евро достиг 76,0025 рубля. Значение стало максимальным с 9 января 2023 года.

Позже рост валюты замедлился и стоимость европейской валюты на бирже находилась на уровне 75,97 рубля. В то же время максимальное значение доллара составило 69,62 рубля.

До этого евро поднимался выше 77 рублей 30 декабря 2022 года. Максимальное значение валюты оценивалось в 77,13 рубля. Позже евро опустился до 76,69 рубля.