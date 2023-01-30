Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
38 минут назад

Курс евро на Мосбирже поднялся до 76 рублей

Москва24иещё 4

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро на Мосбирже поднялся до 76 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 13:37 по московскому времени евро достиг 76,0025 рубля. Значение стало максимальным с 9 января 2023 года.

Позже рост валюты замедлился и стоимость европейской валюты на бирже находилась на уровне 75,97 рубля. В то же время максимальное значение доллара составило 69,62 рубля.

До этого евро поднимался выше 77 рублей 30 декабря 2022 года. Максимальное значение валюты оценивалось в 77,13 рубля. Позже евро опустился до 76,69 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев призвал россиян хранить сбережения в рублях. Если же человек хочет диверсифицировать свои сбережения, то можно вложиться в дирхам ОАЭ или азербайджанский манат. По мнению Разуваева, доллар и евро являются очень "токсичными" валютами.

Рынки,Александр Разуваев,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители