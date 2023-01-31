Минтруд подготовил изменения в закон "О противодействии коррупции", которыми предлагается возложить на руководителей обязанности по урегулированию конфликта интересов у подчиненных. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на проект поправок, который есть в распоряжении издания.

Из документа следует, что должностные лица обязаны сообщать своим руководителям о возникновении конфликта интересов. Начальство при получении подобной информации обязано принять меры по урегулированию или предотвращению конфликта. Если после получения подобной информации никакие меры не были приняты, то руководитель подлежит увольнению в связи с утратой доверия, пишет РБК.

По данным издания, ведомство привело два аргумента в пользу поправок: они позволят незамедлительно информировать лиц, уполномоченных принимать необходимые меры по пресечению конфликтов, а также дадут возможность оперативно принимать указанные меры.