Курс биткоина рекордно вырос

Биткоин подорожал в ночь на 2 февраля до отметки в 24,19 тысячи долларов, что стало рекордом с 15 августа 2022 года. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

На момент написания новости самая популярная криптовалюта опустилась в цене до 23,72 тысячи долларов. Общая капитализация рынка криптовалют выросла на 3,9 процента и превысила 1,12 триллиона долларов.

Стоимость биткоина продолжит расти и может достигнуть 30 тысяч долларов и выше, заявил в конце января кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев. Между тем кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил, что курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов.