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1 час назад

Курс биткоина рекордно вырос

Lenta.ru

Биткоин подорожал в ночь на 2 февраля до отметки в 24,19 тысячи долларов, что стало рекордом с 15 августа 2022 года. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

На момент написания новости самая популярная криптовалюта опустилась в цене до 23,72 тысячи долларов. Общая капитализация рынка криптовалют выросла на 3,9 процента и превысила 1,12 триллиона долларов.

Стоимость биткоина продолжит расти и может достигнуть 30 тысяч долларов и выше, заявил в конце января кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев. Между тем кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил, что курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов.

На курс биткоина влияет общая ситуация на финансовом рынке, а именно его стабильность или нестабильность, а также использование криптовалюты в расчетах, рассказал экономист. К последнему, по его словам, иногда прибегают, чтобы обойти те или иные санкции.

Рынки,Михаил Беляев,Владимир Григорьев,
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