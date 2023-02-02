В России открыто месторождение ярко-оранжевой нефти

«Месторождение с геологическими запасами в 53 миллиона тонн — это довольно крупное открытие. Не исключено, что в ходе доразведки запасы могут возрасти. Основным преимуществом месторождения на Солнечном лицензионном участке является развитая инфраструктура региона, в том числе близость активов "Газпромнефть-Оренбурга", железнодорожной ветки до Самары, а также магистральных нефтепроводов. Открытие подтвердило перспективность стратегии "Газпром нефти" по формированию кластера лицензий на юго-западе Оренбургской области — Солнечный участок был приобретен компанией осенью 2018 года. Факт открытия также демонстрирует потенциал таких старых нефтяных провинций, как Волго-Урал, и подтверждает, что при эффективных подходах к геологоразведке существующие там ресурсы позволяют не только поддерживать, но и наращивать добычу нефти в этих регионах», — отметил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.