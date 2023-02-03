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59 минут назад

Молдавия надеется получать газ из Азербайджана через Румынию

ТАССиещё 1

Молдавия рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Молдавии, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала "ТВР-Молдова".

Молдавия надеется получать газ из Азербайджана через Румынию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдавии закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа", - сказал Гросу.

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По его словам, газ из Румынии в Молдавию может быть поставлен по газопроводу Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км, который был построен с помощью ЕС еще в 2014 году и все эти годы не использовался. Гросу отметил, что республика, если цена будет выгодной, сможет закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.

Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 млрд куб. м в год, тогда как республика вместе с непризнанным Приднестровьем потребляет до 3 млрд куб. м этого топлива.

Подавляющее большинство жителей Молдавии - 67,2% - считают, что президент Майя Санду обязана отправиться в Москву, чтобы договориться с руководством России о выгодных для страны ценах на газ. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного в январе с помощью ЕС социологической компанией CBS-Research ("Си-би-эс рисерч").

В Молдавии за год тарифы на газ для потребителей выросли в семь раз, на электроэнергию - в три раза, на водоснабжение - вдвое. Летом прошлого года в Кишиневе и других городах начались массовые антиправительственные протесты, участники которых требуют отставки Санду и правительства Натальи Гаврилицы. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 34% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления на фоне украинского конфликта, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

Рынки,Игорь Гросу,ЕС,
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