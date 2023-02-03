Молдавия надеется получать газ из Азербайджана через Румынию

Молдавия рассчитывает получать газ из Азербайджана через Румынию благодаря соглашению, которое заключили азербайджанская нефтяная компания SOCAR и румынская Romgaz S. A. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Молдавии, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире телеканала "ТВР-Молдова".

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"По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдавии закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа", - сказал Гросу.

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По его словам, газ из Румынии в Молдавию может быть поставлен по газопроводу Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км, который был построен с помощью ЕС еще в 2014 году и все эти годы не использовался. Гросу отметил, что республика, если цена будет выгодной, сможет закачивать его в подземные хранилища соседних стран, так как своих у нее нет.

Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 млрд куб. м в год, тогда как республика вместе с непризнанным Приднестровьем потребляет до 3 млрд куб. м этого топлива.

Подавляющее большинство жителей Молдавии - 67,2% - считают, что президент Майя Санду обязана отправиться в Москву, чтобы договориться с руководством России о выгодных для страны ценах на газ. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного в январе с помощью ЕС социологической компанией CBS-Research ("Си-би-эс рисерч").