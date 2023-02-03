Аналитик спрогнозировал рост курса доллара на следующей неделе

Курс доллара на следующей неделе закрепится на уровне 71-72 рублей, что говорит о постепенном ослаблении национальной валюты. Об этом RT заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
«На следующей неделе тренд на плавное ослабление национальной валюты продолжится. Доллар может вырасти до 71—72 рублей, евро — до уровня 77—79 рублей за единицу», — отметил Деев.
По его словам, ослабление нацвалюты произойдет из-за эмбарго на нефтепродукты из России и потолка цен на них. Все эти ограничения вводятся одновременно 5 февраля. Поэтому, по предварительным прогнозам, эти санкции первоначально снизят поставки нефтепродуктов из РФ.
В начале февраля депутат Государственной думы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным курсом, позволяющим сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, является курс 77-78 рублей за доллар.
До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение управляющего директора департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилла Пестова писала, что доля валют дружественных для России стран на национальном рынке выросла до 38%.