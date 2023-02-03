Аналитик спрогнозировал рост курса доллара на следующей неделе

Курс доллара на следующей неделе закрепится на уровне 71-72 рублей, что говорит о постепенном ослаблении национальной валюты. Об этом RT заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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«На следующей неделе тренд на плавное ослабление национальной валюты продолжится. Доллар может вырасти до 71—72 рублей, евро — до уровня 77—79 рублей за единицу», — отметил Деев.

По его словам, ослабление нацвалюты произойдет из-за эмбарго на нефтепродукты из России и потолка цен на них. Все эти ограничения вводятся одновременно 5 февраля. Поэтому, по предварительным прогнозам, эти санкции первоначально снизят поставки нефтепродуктов из РФ.

В начале февраля депутат Государственной думы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным курсом, позволяющим сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, является курс 77-78 рублей за доллар.