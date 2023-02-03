Рублю предрекли укрепление

«Минфин не так давно анонсировал такие продажи. Сейчас сохранится статус-кво или даже рубль укрепится. Но в принципе все-таки существуют опасения относительно рубля от того, как наша экономика преодолеет текущий год, что будет происходить с энергоносителями на мировых рынках. Все эти вещи тоже закладываются в курс рубля. Кроме того, экспорт у нас снижается, импорт у нас растет. Я думаю, что ситуация, связанная с продажей юаней, не будет постоянно действующим фактором. Она удержит рубль в нынешней ситуации, но спустя какое-то время может возобновиться укрепление доллара и евро», — заключил он.