Минфин почти втрое увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу

Объем недополученных нефтяных доходов федерального бюджета в январе оценивается Министерством финансов в 52,1 млрд рублей. Ожидается, что в текущем месяце показатель составит 108 млрд рублей. В этой связи, как указало ведомство, оно втрое увеличит объем и направит на продажу, согласно бюджетному правилу, 160,2 млрд рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В период с 7 февраля по 6 марта ежедневный объем продажи юаней будет составлять 8,9 млрд рублей. В период 13 января по 6 февраля уровень составляет 3,2 млрд рублей в день.

Отмечается, что на динамику повлияло снижение объемов экспортный пошлины на газ.

В январе Банк России анонсировал возобновление операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ отметил, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

В Минфине пояснили, что целью возобновления операций является рост стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижение изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы.