В российской психбольнице незаконно добывали криптовалюту

На чердаке психбольницы в Иркутской области обнаружили две майнинговые фермы. В регионе недорогая электроэнергия, поэтому ситуацией решили воспользоваться.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Майнинговое оборудование обнаружили во время проверки противопожарной безопасности. Всего на чердаке было 13 устройств, подключенных к электросетям больницы. Полиция изъяла оборудование. В прокуратуре отметили, что добыча криптовалюты создавала риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.