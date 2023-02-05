Чем грозит РФ эмбарго ЕС на импорт наших нефтепродуктов и потолок цен на них

С 5 февраля заработает эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов и потолок цен на них. Потолок будет двойным, один для светлых (бензин, дизельное топливо, керосин) - 100 долларов за баррель, другой для темных нефтепродуктов (мазут, гудрон, битум) - 45 долларов за баррель.

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Решение было анонсировано давно, подготовиться успели как импортеры - европейцы, так и экспортеры - отечественные компании. Но ничего хорошего ни первым, ни вторым от этих мер ждать не приходиться. Для нас усугубятся уже существующие общие проблемы, возникшие после эмбарго ЕС на импорт российской нефти и введения потолка цены (60 долларов за баррель) для нее с 5 декабря 2022 года. Это рост стоимости транспортировки, нехватка танкеров и сложности со страхование перевозок. В результате увеличивается скидка (дисконт) на нашу нефть относительно эталонных сортов (бенчмарков). В начале января она достигала 37 долларов за баррель.

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В ситуации с российскими нефтепродуктами есть некоторые особенности. Если экспорт нефти в значительной мере отечественные компании смогли перенаправить из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Турцию, то с готовым топливом это сделать будет значительно сложнее. Наши основные торговые партнеры в АТР - Китай и Индия - сами экспортеры нефтепродуктов и готовы будут их покупать только с очень большими скидками для перепродажи или замены своего топлива, которое будет отправляться на экспорт, что может оказаться невыгодно нашим компаниям.

Главным образом "под ударом" из-за эмбарго ЕС оказывается мазут, 80% от его производства отправлялось на экспорт, и дизельное топливо (ДТ) - за границу отгружалось 41% от объемов его выпуска в России. Большая часть поставок шла в Европу. Меньше всего пострадает бензин. На экспорт уходило около 10% от объемов производства, и в основном он отгружался в страны СНГ. Что касается потолка цен, то уровни ограничений можно назвать пограничными или низкими относительно рыночных цен. На бирже ICE, ДТ торгуется выше порога в 110 долларов за баррель, а мазут выше 55 долларов за баррель.

В начале января стоимость дизельного топлива на мировом рынке оценивалась в 850 долларов, а мазута в 350 долларов за тонну, что равняется 116 и 48 долларам за баррель соответственно, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. То есть потолок стоимости российских нефтепродуктов практически соответствует мировым ценам. Единственный минус заключается в том, что в текущем году ожидается увеличение мировых цен на нефть на фоне увеличения спроса в Китае, вместе с ней подорожают и нефтепродукты, а российские так и останутся ниже потолка их стоимости. Но на данный момент потолок цен на нефтепродукты нельзя назвать критичным, однако история с потолком стоимости российской нефти указывает на то, что после его введения дисконт на российские нефтепродукты начнет увеличиваться, считает эксперт.

Остается вопрос, как учитывая все возникающие сложности, вводимые ограничения повлияют на нашу экономику. Понятно, что все эти меры ограничат поступление дополнительных доходов в бюджет государства. Но если не произойдет торможения экономического развития, то это влияние нельзя назвать критическим.

По мнению профессора кафедры "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Юрия Шедько, нефтепереработка в России может снизиться на 2%. Добыча также может просесть в первом квартале, но затем будет восстанавливаться, а во втором полугодии может возрасти.

С последним согласен аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов, который считает, что в начале 2023 года снижение добычи российской нефти может составить 5-7%. Суммарно недопоставки нефти из РФ могут составить 0,8-1,2 млн баррелей в сутки. В то же время российская нефть марки Urals в первом квартале 2023 года будет стоить в диапазоне 50-60 долларов за баррель с последующим повышением цены в район 60-70 долларов за баррель.

Последние цифры близки к уровню верстки бюджета. Но остается вопрос, что делать с излишками нефтепродуктов, которые раньше отправлялись на экспорт. Как уточняет замдекана экономического факультета МГУ Александр Курдин, пока наиболее понятным путем преодоления эмбарго ЕС представляется выработка нефтепродуктов из российской нефти в некоторых развивающихся странах со значительными мощностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). А это предполагает некоторое снижение нефтепереработки в пользу нефтедобычи, хотя с учетом воздействия эмбарго и на сырую нефть рост добычи может и не случиться, считает Курдин.

При этом дисконт на российскую нефть в дальнейшем будет сокращаться, отмечает Шедько. Это произойдет благодаря созданию новых логистических цепочек в страны АТР, снижением рисков перевозчиков за счет новых схем поставок, а также желанием нефтепереработчиков многих стран реализовать возможности, возникшие из-за топливного дефицита, отмечает профессор кафедры.

Иное мнение у Чернова, он считает, что скидка на российскую нефть вполне может вырасти и до 40% (в последние 2 недели дисконт российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent увеличился с 27% до 33%), особенно если считать цены отгрузки из морских портов с учетом подорожания фрахта и его страхования.