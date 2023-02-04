Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Указ вступит в силу с 00:01 5 февраля по времени восточного побережья США (07:01 мск). Согласно документу, США одновременно с партнерами устанавливают два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории — 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти.