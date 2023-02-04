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14 минут назад

В МИД РФ сообщили о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах

Газета.Ru

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров сообщил в интервью РИА Новости, что в настоящее время Москва ведет переговоры со многими странами Африки о переходе на торговлю в национальных валютах.

В МИД РФ сообщили о переговорах со странами Африки о торговле в нацвалютах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом он ответил на вопрос о возможности перехода на торговлю в нацвалютах с африканским континентом.

Дипломат назвал этот процесс сложным и подчеркнул, что он требует принятия решений как со стороны регулирующих органов России, так и со стороны африканских.

В этом же интервью Озеров заявил, что требования Запада к африканским странам не сотрудничать с РФ дают обратный эффект.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытке восстановить отношения зависимости из-за требований в адрес стран Африки прекратить взаимодействие с Россией.

Рынки,Олег Озеров,Сергей Лавров,МИД России,
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