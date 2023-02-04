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1 час назад

Reuters: индийские компании перешли на оплату российской нефти в эмиратских дирхамах

Газета.Ru

Компании из Индии стали расплачиваться за большую часть поставок российской нефти в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — дирхамах. Руководство местных нефтеперерабатывающих заводов пошло на этот шаг для снижения рисков нарушения западных санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

СМИ: индийские компании перешли на оплату нефти из РФ в эмиратских дирхамах
Фото: газета.ругазета.ру

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали платить за большую часть своей российской нефти, приобретаемой через базирующихся в Дубае трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, дирхамами вместо долларов США <....> При этом банки и финансовые учреждения Индии осторожно относятся к безналичным платежам, чтобы невольно не нарушить многие меры, введенные против России», — говорится в материале.

В то же время индийские НПЗ опасаются приобретать российскую нефть по ценам, превосходящим установленный западными странами «потолок» $60 за баррель. В противном случае, руководству заводов могут перекрыть возможность продолжать расчеты с зарубежными контрагентами в американских долларах, заключается в статье.

4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Trafigura сообщило, что «теневой» флот России вырос до рекордных 600 танкеров после нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС), которое вступило в силу 5 декабря 2022 года. По своей численности судоходный нефтяной арсенал Москвы заметно опережает флотилию Ирана и Венесуэлы, которые также столкнулись с международными санкциями.

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