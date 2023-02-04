СМИ: индийские компании перешли на оплату нефти из РФ в эмиратских дирхамах

Компании из Индии стали расплачиваться за большую часть поставок российской нефти в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — дирхамах. Руководство местных нефтеперерабатывающих заводов пошло на этот шаг для снижения рисков нарушения западных санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: газета.ру газета.ру

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали платить за большую часть своей российской нефти, приобретаемой через базирующихся в Дубае трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, дирхамами вместо долларов США <....> При этом банки и финансовые учреждения Индии осторожно относятся к безналичным платежам, чтобы невольно не нарушить многие меры, введенные против России», — говорится в материале.

В то же время индийские НПЗ опасаются приобретать российскую нефть по ценам, превосходящим установленный западными странами «потолок» $60 за баррель. В противном случае, руководству заводов могут перекрыть возможность продолжать расчеты с зарубежными контрагентами в американских долларах, заключается в статье.