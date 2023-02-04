Введение двойного потолка цен на российскую нефть объяснили

«Мы в основном экспортируем мазут и дизель, все остальное гораздо меньше. Разные виды нефтепродуктов продаются на разных рынках и для разных рынков используются. Европейцы не стали так сильно заморачиваться. Они ввели один потолок для нефтепродуктов, которые дешевле, и второй для всех остальных нефтепродуктов, потому что под одну гребенку затесать и мазут, и керосин было бы совсем странно. Тогда на мазут был бы сверхвысокий потолок, либо сверхнизкий для керосина. Это поставило бы вопрос, что Россия вообще прекратит экспортировать подобные виды нефтепродуктов, и возникнет колоссальный дефицит на мировом рынке», — объяснил Игорь Юшков.