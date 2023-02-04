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34 минуты назад

Введение двойного потолка цен на российскую нефть объяснили

Lenta.ru

Введение двойного потолка цен на продажу российской нефти западными странами связано с разнообразием энергетического рынка. Так суть ограничений в разговоре с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Введение двойного потолка цен на российскую нефть объяснили
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил Reuters, дипломаты Европейского союза (ЕС) решили установить лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом. Потолок начнет действовать в воскресенье, 5 февраля.

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«Мы в основном экспортируем мазут и дизель, все остальное гораздо меньше. Разные виды нефтепродуктов продаются на разных рынках и для разных рынков используются. Европейцы не стали так сильно заморачиваться. Они ввели один потолок для нефтепродуктов, которые дешевле, и второй для всех остальных нефтепродуктов, потому что под одну гребенку затесать и мазут, и керосин было бы совсем странно. Тогда на мазут был бы сверхвысокий потолок, либо сверхнизкий для керосина. Это поставило бы вопрос, что Россия вообще прекратит экспортировать подобные виды нефтепродуктов, и возникнет колоссальный дефицит на мировом рынке», — объяснил Игорь Юшков.

Сказать, насколько это будет эффективно, пока трудно, считает аналитик.

«Это ниже рыночных показателей на 30-35 процентов. Но мы и сейчас торгуем со скидкой. К тому же из разных портов у нас разные цены. Непонятно, какая реальная цена нефтепродуктов, которые Россия экспортирует. Поэтому сказать, торгуем ли мы выше или ниже потолка, трудно», — заключил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕС вводит потолок цен вместе со странами G7. К ограничениям также присоединится Вашингтон. Соответствующий указ подписала глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

Потолок цен в 60 долларов за баррель начал действовать 5 декабря. Эти ограничения введены, чтобы снизить сверхдоходы России от продажи нефтепродуктов, которые идут на финансирование боевых действий на территории Украины.

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