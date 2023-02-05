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1 час назад

Криптоинвесторы в 2022 году потеряли $1,7 млрд из-за атак хакеров из Северной Кореи

Газета.Ru

Хакеры, связанные с Северной Кореей, в том числе группировка Lazarus Group, в 2022 году украли со взломанных криптовалютных бирж $1,7 млрд в результате нескольких атак. Информация об этом содержится в отчете платформы блокчейн-аналитики Chainalysis.

Криптоинвесторы в 2022 году потеряли $1,7 млрд из-за Северной Кореи
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для сравнения — КНДР отправила на экспорт в 2020 году товаров на $142 млн.

«Не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалюты — это значительная часть экономики страны», — отметили в Chainalysis.

Всего в 2022 году с криптобирж похитили рекордную сумму в $3,8 млрд. В 2021 году показатель составлял $3,3 млрд. Больше всего денег украли в октябре — в результате 32 атак мошенники присвоили себе $775,7 млн.

82% атак относится к децентрализованным финансовым протоколам (DeFi). Такие взломы принесли хакерам $3,1 млрд от общего объема украденных в 2022 году денег.

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