За ценой российской нефти начали следить по-новому

В конце января ценовое агентство S&P Global Platts запустило новую ценовую котировку на российскую нефть сорта Urals, отражающую ее стоимость в портах Индии, пишут «Ведомости».

По словам двух источников издания, 1 февраля ее дисконт к Brent достигал 18 долларов за баррель (при цене Brent 81,6 доллара за баррель). Один из собеседников газеты отмечает, что рассчитываемая котировка учитывает цену нефти, страхование груза и фрахт. На Индию, цену в портах которой теперь отслеживает агентство, приходится сейчас около 70 процентов экспорта Urals морем: в декабре страна нарастила закупки в 33 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

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Минфин России при прогнозировании нефтегазовых доходов бюджета ориентировался на ценовое агентство Argus и продолжает использовать эти котировки для расчета налогов. При этом методика у Argus изменилась, актуализируя вопрос об объективности данных о цене Urals.

Из-за эмбарго ЕС на морские поставки нефти, вступившее в силу в начале декабря, стало невозможным продолжение публикаций котировок Urals на базисе CIF (Cost, Insurance and Freight, то есть включая стоимость, страхование и фрахт) в европейских портах. Торговая активность в этом направлении снизилась, оно стало менее значимыми для оценки стоимости Urals. С октября 2022 года Argus стало считать котировку российской нефти на базисе FOB (Free On Board) в портах Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, поскольку «цены на этих базисах отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях».

Параллельно средняя расчетная стоимость Urals, по данным Минфина, в последние месяцы резко падала: в январе она составила 49,48 доллара за баррель. Власти России, в свою очередь, стали рассматривать изменение методики определения цен на нефть для расчета налогов.