Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
30 минут назад

СМИ: криптобиржа FTX потребовала от политиков США вернуть пожертвования на $93 млн

ТАСС

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отправил конфиденциальные письма американским политикам с требованием вернуть до конца февраля пожертвования на сумму $93 млн. Об этом в воскресенье сообщил портал Coindesk.

Криптобиржа FTX потребовала от политиков США вернуть пожертвования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, каждый третий член действующего Конгресса США получил средства от криптобиржи на предвыборную кампанию во время промежуточных выборов в США в ноябре 2022 года. Речь идет о взносах на сумму $93 млн, сделанных основателем и другими руководителями FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года.

Ранее прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс предъявил Бэнкману-Фриду обвинения в незаконных финансовых пожертвованиях политикам.

"Все эти грязные деньги [украденные со счетов клиентов] использовались, чтобы купить влияние в отношении обеих партий [Демократической и Республиканской]", - сказал Уильямс.

По данным агентства Bloomberg, эти пожертвования могут стать крупнейшим вливанием незаконных средств в политику США за последнее десятилетие.

В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, регулятор рынка ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила от них $1,8 млрд, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд Alameda Research.

Рынки,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители