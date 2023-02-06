Криптобиржа FTX потребовала от политиков США вернуть пожертвования

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отправил конфиденциальные письма американским политикам с требованием вернуть до конца февраля пожертвования на сумму $93 млн. Об этом в воскресенье сообщил портал Coindesk.
По его данным, каждый третий член действующего Конгресса США получил средства от криптобиржи на предвыборную кампанию во время промежуточных выборов в США в ноябре 2022 года. Речь идет о взносах на сумму $93 млн, сделанных основателем и другими руководителями FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года.
Ранее прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс предъявил Бэнкману-Фриду обвинения в незаконных финансовых пожертвованиях политикам.
"Все эти грязные деньги [украденные со счетов клиентов] использовались, чтобы купить влияние в отношении обеих партий [Демократической и Республиканской]", - сказал Уильямс.
По данным агентства Bloomberg, эти пожертвования могут стать крупнейшим вливанием незаконных средств в политику США за последнее десятилетие.
В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, регулятор рынка ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила от них $1,8 млрд, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд Alameda Research.