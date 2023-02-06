Криптобиржа FTX потребовала от политиков США вернуть пожертвования

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отправил конфиденциальные письма американским политикам с требованием вернуть до конца февраля пожертвования на сумму $93 млн. Об этом в воскресенье сообщил портал Coindesk.

По его данным, каждый третий член действующего Конгресса США получил средства от криптобиржи на предвыборную кампанию во время промежуточных выборов в США в ноябре 2022 года. Речь идет о взносах на сумму $93 млн, сделанных основателем и другими руководителями FTX с марта 2020 года по ноябрь 2022 года.

Ранее прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс предъявил Бэнкману-Фриду обвинения в незаконных финансовых пожертвованиях политикам.

"Все эти грязные деньги [украденные со счетов клиентов] использовались, чтобы купить влияние в отношении обеих партий [Демократической и Республиканской]", - сказал Уильямс.

По данным агентства Bloomberg, эти пожертвования могут стать крупнейшим вливанием незаконных средств в политику США за последнее десятилетие.