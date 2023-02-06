Курс биткоина опустился ниже $23 тысяч

Биткоин подешевел в ночь на 6 февраля до отметки $22,7 тыс. по данным на 9:20 мск. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

За сутки первая криптовалюта подешевела на 2,6% или $1,3 тыс.

2 февраля биткоин подорожал до $24,19 тыс., что стало максимумом с 15 августа прошлого года. Курс биткоина вырос за сутки на 2,8%.

21 января курс биткоина во время торговой сессии достиг отметки в $23,19 тыс., прибавив в цене 10%.