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1 час назад

Binance: курс биткоина потерял 2,6% или $1 тыс. и опустился ниже $23 тыс.

Газета.Ru

Биткоин подешевел в ночь на 6 февраля до отметки $22,7 тыс. по данным на 9:20 мск. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Курс биткоина опустился ниже $23 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За сутки первая криптовалюта подешевела на 2,6% или $1,3 тыс.

2 февраля биткоин подорожал до $24,19 тыс., что стало максимумом с 15 августа прошлого года. Курс биткоина вырос за сутки на 2,8%.

21 января курс биткоина во время торговой сессии достиг отметки в $23,19 тыс., прибавив в цене 10%.

Во второй половине января основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи выразил мнение, согласно которому стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет. Накануне сообщалось, что производитель электрокаров Tesla подал отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором зафиксирован убыток в размере $140 млн из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года.

Рынки,Энтони Скарамуччи,
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