Ценам на нефть предрекли резкой рост

Цена на нефть снова пробьет отметку в $100 за баррель в 2023 году. Этому будет способствовать снижение российского экспорта в условиях ограничений Запада и увеличение спроса в КНР. Такой прогноз предоставил главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри в ходе отраслевой конференции в Эр-Рияде, передает Bloomberg.

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По его словам, резервные добывающие мощности в нефтяном секторе начали заканчиваться. В следующем году, как уточнил эксперт, это усугубит ситуацию на рынке.

Карри выразил уверенность в том, что спрос на нефть в мире будет превышать предложение уже весной – к маю. На этом фоне производители задействуют основную часть добывающих мощностей, которая сейчас не используется, указал он.

Эксперт обратил внимание на то, что сейчас предложение на нефтяном рынке все еще выше спроса из-за того, что экономика Китая не смогла полностью восстановиться.

Карри также предположил, что ОПЕК+ приступит к наращиванию добычи.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил «Известиям», что в скором времени цены на нефтепродукты в Европе могут подняться на 20–30% в связи со вступлением в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России.