Силуанов заявил о потере доверия к доллару в России

Силуанов заявил о потере доверия к доллару в РФ
Доверие к доллару в качестве расчетной единицы у России потеряно. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
Он отметил, что доллар является «резервной конвертируемой валютой», которую до сих пор считали топовой расчетной единицей.
«Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к этой расчетной единице у нас нет. Оно потеряно», — добавил Силуанов.
По его словам, то же относится к евро, фунтам и «так далее». Глава Минфина РФ считает, что новым драйвером мировой экономики после снятия коронавирусных ограничений может стать Китай.