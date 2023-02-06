Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
30 минут назад

Глава «Новатэка» Михельсон: Европа скрывает закупки российского СПГ

Деловая газета "Взгляд"

Европа продолжает закупать российский СПГ (сжиженный природный газ), рассказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Европа скрывает закупки российского СПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ЕС «это скрывают, что иногда у них это даже получается», передает ТАСС.

Михельсон ранее говорил, что мировой экономике в течение 2023–2024 гг. может потребоваться порядка 60–70 млн тонн СПГ из-за сокращения поставок трубопроводного газа. Однако до 2026 года в отрасли не появятся новые крупные проекты, которые могли бы погасить этот спрос.

Вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС говорил, что рынок Евросоюза остается открытым для СПГ из России, за 11 месяцев 2022 года поставки выросли до 19,4 млрд куб. м.

Напомним, ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.

Рынки,Леонид Михельсон,Александр Новак,Новатэк,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители