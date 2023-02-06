Европа скрывает закупки российского СПГ

Европа продолжает закупать российский СПГ (сжиженный природный газ), рассказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
По его словам, в ЕС «это скрывают, что иногда у них это даже получается», передает ТАСС.
Михельсон ранее говорил, что мировой экономике в течение 2023–2024 гг. может потребоваться порядка 60–70 млн тонн СПГ из-за сокращения поставок трубопроводного газа. Однако до 2026 года в отрасли не появятся новые крупные проекты, которые могли бы погасить этот спрос.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС говорил, что рынок Евросоюза остается открытым для СПГ из России, за 11 месяцев 2022 года поставки выросли до 19,4 млрд куб. м.
Напомним, ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.