Европа скрывает закупки российского СПГ

Европа продолжает закупать российский СПГ (сжиженный природный газ), рассказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

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По его словам, в ЕС «это скрывают, что иногда у них это даже получается», передает ТАСС.

Михельсон ранее говорил, что мировой экономике в течение 2023–2024 гг. может потребоваться порядка 60–70 млн тонн СПГ из-за сокращения поставок трубопроводного газа. Однако до 2026 года в отрасли не появятся новые крупные проекты, которые могли бы погасить этот спрос.

Вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС говорил, что рынок Евросоюза остается открытым для СПГ из России, за 11 месяцев 2022 года поставки выросли до 19,4 млрд куб. м.